Житель Новоузенска приревновал сожительницу и получил два уголовных дела

Житель Новоузенска приревновал сожительницу и стал фигурантом двух уголовных дел. В полицию обратилась 31-летняя женщина, сообщив, что 27 апреля её сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ей удар в лицо, схватил за шею и пригрозил убийством. Причиной агрессии стала ревность к другому мужчине.

По заявлению женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Угроза убийством». 30-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции, признался в содеянном и отпущен под обязательство о явке.

Полиция напоминает, что угроза может быть выражена в любой форме: устно, письменно, жестами, демонстрацией оружия. Обо всех преступлениях необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102). В ГУ МВД призвали граждан не оставаться равнодушными к фактам насилия.