НовостиОбщество3 мая 2026 6:04

Саратовские супруги отметили жемчужную свадьбу

Фото: Дворец бракосочетаний

В Саратове во Дворце бракосочетаний чествовали Наталию и Олега Основиных, отметивших жемчужную свадьбу — 30 лет совместной жизни. Их история началась 10 августа 1995 года в больнице: Олег, врач-уролог, принимал Наташу с острой болью. Несмотря на недомогание, девушка сразу почувствовала — это её судьба. Олег ежедневно навещал её в палате, а через 10 дней, когда Наташу выписали, провожал с глазами, полными нежности.

Наталия не растерялась: вскоре пришла на плановый приём, и они договорились о встрече. За прогулками последовали знакомство с родными и друзьями, а новый 1996 год они встретили уже женихом и невестой. Свадьбу сыграли 27 апреля 1996 года — пышное торжество собрало 80 гостей. В свадебное путешествие отправились в Геленджик, который стал любимым местом семьи.

В 2000 году родилась дочь Машенька. Сотрудники ЗАГСа пожелали юбилярам, чтобы жемчуг их любви превратился в сияющий бриллиант.

Фото: Дворец бракосочетаний

