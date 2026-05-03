С начала навигации в области утонули три человека

С начала навигации в Саратовской области утонули три человека. Всего с начала года жертвами воды стали пять жителей региона.

Инспекторы ГИМС проводят на водоёмах профилактические рейды и уже составили более 20 административных протоколов. Специалисты предупреждают: вода в Волге ещё очень холодная — оказавшись в ней, можно погибнуть.

В ведомстве напомнили основные правила безопасности. Выходя на акваторию, необходимо учитывать погодные условия. Судно должно быть исправно, оборудовано спассредствами и жилетами. Управлять им может только человек со специальной подготовкой. Категорически запрещено находиться в лодке в нетрезвом виде и подставлять борт параллельно идущей волне — её нужно «резать» носом поперёк или под углом.