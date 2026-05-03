В Саратове утвердили новые меры по регулированию дорожного движения. На нескольких улицах изменят схему движения и добавят искусственные неровности. На чётной стороне улицы Зыбина запретят остановку, на Советской перенесут запрещающий знак и обустроят парковочные карманы. У школы №4 на Загороднева появится «зебра», «лежачие полицейские», ограничение скорости до 20 км/ч и карман для стоянки. На Политехнической также установят искусственные неровности.

На время ремонта путепровода «Стрелка» введут временный светофор. Решения приняты комиссией по безопасности дорожного движения для снижения аварийности и повышения комфорта на дорогах. Полный список мер опубликован на портале администрации.

После майских праздников в Саратове начнётся строительство путепровода на Ново-Астраханском шоссе.