Вертолет санавиации доставил в Саратов двухмесячного малыша из Александрова Гая

Вертолет санитарной авиации доставил в Саратов двухмесячного малыша из районной больницы села Александров Гай.

Ребенок имел тяжелую неврологическую симптоматику. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных областной детской клинической больницы. Перелет мальчик перенес хорошо, сообщили в СОДКБ.

Кроме того, в праздничный день врачи службы санавиации детской больницы транспортировали 16-летнюю девочку, серьезно пострадавшую в ДТП в прошлые выходные. Пациентка доставлена из стационара СОДКБ для дальнейшего оперативного лечения в одну из федеральных клиник в Москве.