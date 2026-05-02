Суперъяхта за 1,5 млрд рублей вызвала ажиотаж в Саратовской области. Сначала судно заметили у саратовской набережной, а теперь оно прибыло в Балаково — и местные жители не могут оторвать от него глаз.

Majesty 111 — не просто яхта, а настоящая «плавучая вилла» длиной 34,1 метра. Несмотря на то что владельцем значится эмиратская компания Gulf Craft Inc, судно ходит под российским флагом.

Фотографии роскошного судна, появившиеся в местных соцсетях, моментально разлетелись по пабликам. Жители Балакова с неподдельным любопытством наблюдают за тем, как гигантская яхта скользит по волжским водам, и гадают, что привело столь дорогостоящее судно в их регион.