В Саратове продолжается комплексная модернизация сетей водоканала. В рамках нового этапа региональной программы подрядчики реконструируют водопровод на улице Усть-Курдюмской. Он снабжает водой жителей микрорайона Юбилейный и поселка Новосоколовогорский. В прошлом году в этом районе уже заменили часть труб на параллельном водоводе, что позволило в разы повысить качество коммунальной услуги.

Магистраль прокладывали ещё в 80 годах прошлого века. Из-за изношенности коммуникаций здесь регулярно происходили аварии и отключения ресурса, одно из последних повреждений устраняли в середине апреля.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратил внимание руководства министерства строительства и ЖКХ, которое курирует реализацию программы, водоканала и подрядчика на процесс подключения новых коммуникаций к системе. От жителей поступают справедливые вопросы по времени проведения данного вида работ. Для так называемой «врезки» необходимо выбирать периоды, когда идет наименьший разбор воды, что позволит минимизировать неудобства для населения.

Объем работ в целом по городу большой. Предстоит отремонтировать 27 наиболее аварийных участков, на это направили 1 млрд рублей. На сегодняшний день подрядные организации уже приступили к замене коммуникаций на 21 объекте. Главная задача всех ответственных за исполнение региональной программы лиц - обеспечить завершение всех мероприятий в указанные в контрактах сроки, включая качественное благоустройство территории после завершения вскрышных работ.