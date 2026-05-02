Актив "Женского движения Единой России" Ленинского района организовал концерт для ветеранов к Первомаю

"Цветы весны" - традиционный концерт для ветеранов к Первомаю был организован активом участниц проекта "Женское движение Единой России" Ленинского района.

"День Весны и Труда – это праздник, несущий тепло весеннего солнца, новые силы и вдохновение. Праздник, который отмечен особым чувством солидарности всех, кто своим трудом создаёт будущее. Присутствующим рассказали об истории возникновения праздника 1 мая, о том, как Международный день солидарности трудящихся превратился в Праздник Весны и Труда.

Народный ансамбль "Сударушки" МУК "Клуб Солнечный" и народный хор "Душа ветерана "ДК "Россия" исполнили известные народные песни и зал активно подпевал исполнителям, сопровождая каждое выступление бурными аплодисментами", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.