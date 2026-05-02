Активистки "Женского движения Единой России" по Ленинскому району организовали чтение книг о войне

Фото: ООО "Волга-Медиа"

"Я расскажу вам о войне…" - под таким названием на площадке библиотеки √10 прошли, организованные участниками проекта "Женское движение Единой России" по Ленинскому району, чтения книг о войне, написанные саратовскими журналистами и писателями к Дню Победы.

Студенты второго курса Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. читали о былых сражениях, изложенных на основе воспоминаний саратовцев, участников тех далёких и грозных событий, познакомились с рассказами саратовских журналистов Н.С.Хабаровой "Воздушный стрелок", "Войны великой был солдат велик", Сергеева М.В. "У памяти нет национальностей", А.Богатырёва "Эпизоды войны", Л.А.Бочковой "Память не молчит", писателя Л.Л.Чирковой "Век уходящий" и др.

Наша активистка - заведующая библиотекой Светлана Дементьева во вступительном слове рассказала о важных вехах Великой Отечественной войны, главных сражениях, героях советского Союза - уроженцах Саратова и области и увековечивании памяти о войне в скульптурах, памятниках, установленных в парках и скверах родного города.

Слова нашего великого писателя Льва Толстого "Страна, забывшая свою историю, культуру, традиции и национальных героев - обречена на вымирание" во все времена звучат напутствием и наставлением всем нам, ответственным за воспитание новых поколений и сохранении памяти наших предков", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.