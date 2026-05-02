Ремонт на коллекторе в Энгельсе: временное снижение давления воды

В Энгельсе из-за ремонта на главном самотечном коллекторе на улице Менделеева временно снижено давление воды в границах улиц Строительная — М. Расковой — проспект Строителей — Менделеева. Это необходимо для уменьшения объема транспортируемых стоков и обеспечения условий для ремонта. Ранее МУП «Энгельс-водоканал» провел подготовительные работы по водопонижению, отводу сточных вод и комплектации оборудования, установил насосы и устранил обломки из коллектора.

На текущем этапе подготовлена труба диаметром 800 мм, которую предстоит смонтировать на 20-метровом поврежденном участке. Основные работы проведут ночью, ближе к раннему утру. Подвоз воды организован по адресам: улица Тельмана, 33; ЦНТ «Дружба»; проспект Строителей, 19а; улица Полтавская, 28а. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Председателю комитета ЖКХ и его профильному заместителю объявлены выговоры за недостаточную координацию работ по водопонижению, что создало дополнительные неудобства. В ночное время количество бригад водопонижения будет увеличено.