До окончания приема заявок на первую Всероссийскую премию остается меньше недели

Стать участниками конкурса «Мастера сельского и агротуризма» могут как физические лица, так и хозяйствующие субъекты любой формы собственности, включая некоммерческие организации, которые создают и реализуют туристические продукты в области сельского и агротуризма.

Прием заявок проходит по семи номинациям:

- «Средство размещения»,

- «Объект сельского и агротуризма»,

- «Туристический маршрут»,

- «Программа приема», «Туристический сувенир»,

- «Событие в области сельского туризма»

- «Маркетинговые материалы по популяризации туристического продукта».

Участие в конкурсе позволит авторам лучших проектов не только получить признание на региональном и федеральном уровне, но и открыть возможности для личного и профессионального роста, а также масштабировать свои успешные инициативы.

Заявки на участие в премии можно подать на сайте агро-туризм.рф

в разделе «Премия» до 8 мая т.г. . Итоги премии будут подведены в июне, а победители получат награды в рамках торжественной церемонии награждения в Москве.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области