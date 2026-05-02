До окончания приема заявок на первую Всероссийскую премию остается меньше недели

Стать участниками конкурса «Мастера сельского и агротуризма» могут как физические лица, так и хозяйствующие субъекты любой формы собственности, включая некоммерческие организации, которые создают и реализуют туристические продукты в области сельского и агротуризма.
Прием заявок проходит по семи номинациям:
- «Средство размещения»,
- «Объект сельского и агротуризма»,
- «Туристический маршрут»,
- «Программа приема», «Туристический сувенир»,
- «Событие в области сельского туризма»
- «Маркетинговые материалы по популяризации туристического продукта».
Участие в конкурсе позволит авторам лучших проектов не только получить признание на региональном и федеральном уровне, но и открыть возможности для личного и профессионального роста, а также масштабировать свои успешные инициативы.
Заявки на участие в премии можно подать на сайте агро-туризм.рф
в разделе «Премия» до 8 мая т.г. . Итоги премии будут подведены в июне, а победители получат награды в рамках торжественной церемонии награждения в Москве.
Министерство сельского хозяйства Саратовской области