С начала года в Саратовской области капитально отремонтировали 61 лифт в домах

С начала года в Саратовской области капитально отремонтировали 61 лифт в многоквартирных домах. Работы проводились в рамках
программы Фонда капитального ремонта региона.
Помимо замены лифтового оборудования, специалисты обновили
фасады и кровли домов, а также внутренние инженерные
коммуникации.
Яркий пример — дом №5 на улице Дружбы в Балакове: в 9 этажном здании
заменили сразу 4 лифта. По словам министра строительства и ЖКХ области Михаила Бутылкина, новое оборудование соответствует
современным стандартам: оно работает бесшумно, обеспечивает
плавное и быстрое перемещение между этажами, а также снижает риск внештатных ситуаций.
Узнать, включён ли ваш дом в программу капремонта и когда
запланированы работы, можно:
на официальном сайте Фонда: ;
в канале Фонда в мессенджере «MAX»;
в официальных группах Фонда в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».