С начала года в Саратовской области капитально отремонтировали 61 лифт в домах

С начала года в Саратовской области капитально отремонтировали 61 лифт в многоквартирных домах. Работы проводились в рамках

программы Фонда капитального ремонта региона.

Помимо замены лифтового оборудования, специалисты обновили

фасады и кровли домов, а также внутренние инженерные

коммуникации.

Яркий пример — дом №5 на улице Дружбы в Балакове: в 9 этажном здании

заменили сразу 4 лифта. По словам министра строительства и ЖКХ области Михаила Бутылкина, новое оборудование соответствует

современным стандартам: оно работает бесшумно, обеспечивает

плавное и быстрое перемещение между этажами, а также снижает риск внештатных ситуаций.

Узнать, включён ли ваш дом в программу капремонта и когда

запланированы работы, можно:

на официальном сайте Фонда: ;

в канале Фонда в мессенджере «MAX»;

в официальных группах Фонда в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».