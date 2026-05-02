В Екатериновском районе отремонтируют дорогу к бывшей помещичьей усадьбе

В 2026 году за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дорогу «Кипцы – Индустриальный» Протяженность дороги – 6 км.

Специалисты министерства дорожного хозяйства области встретились с жителями поселка Индустриальный. Они рассказали, что в Индустриальном проживает более 1100 человек. На территории поселка находится крупное сельскохозяйственное предприятие и шесть фермерских, где трудятся жители соседнего села Кипцы и добираются до работы по дороге регионального значения.

«У нас крупный поселок: на территории есть школа, детский сад, почта – движение по дороге интенсивное. Мы надеемся, что, когда её отремонтируют, нам станет легче найти перевозчика» - поделились местные жители.

Раньше в поселке Индустриальный была усадьба помещицы Плечаевой. В усадьбе стояли двухэтажный жилой дом, два амбара и кладовая для хранения зерна и продуктов. На месте участковой больницы располагались мельница и кузница, имелись конный двор, коровник, контора и людская. На берегу большого пруда рос фруктовый сад.

В 2026 году в Екатериновском районе по нацпроекту Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» отремонтируют ещё одну дорогу регионального значения: «Автоподъезд к с. Новоселовка – с. Колено».