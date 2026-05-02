Для юридических лиц на Едином портале госуслуг стала доступна новая услуга

Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) Саратовской области получили возможность в электронном формате подать заявление на получение заключения о соответствии качества оказываемых ими общественно полезных услуг в сфере культуры установленным требованиям.
Услуга «Осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфере культуры» теперь доступна для юридических лиц.
Новый цифровой сервис разработан в целях поддержки СО НКО и повышения прозрачности оценки их деятельности. С его помощью организации культуры могут оперативно направить документы на экспертизу, отследить статус рассмотрения заявления и получить официальное заключение в личном кабинете, без необходимости личного посещения ведомств.
Для получения услуги необходимо:
· Авторизоваться на портале gosuslugi.ru
под учетной записью юридического лица.
· Выбрать услугу «Осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфере культуры».
· Заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы.
· Отправить заявление и отслеживать его статус в личном кабинете.
Министерство цифрового развития и связи Саратовской области