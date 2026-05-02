Для юридических лиц на Едином портале госуслуг стала доступна новая услуга

Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) Саратовской области получили возможность в электронном формате подать заявление на получение заключения о соответствии качества оказываемых ими общественно полезных услуг в сфере культуры установленным требованиям.

Услуга «Осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфере культуры» теперь доступна для юридических лиц.

Новый цифровой сервис разработан в целях поддержки СО НКО и повышения прозрачности оценки их деятельности. С его помощью организации культуры могут оперативно направить документы на экспертизу, отследить статус рассмотрения заявления и получить официальное заключение в личном кабинете, без необходимости личного посещения ведомств.

Для получения услуги необходимо:

· Авторизоваться на портале gosuslugi.ru

под учетной записью юридического лица.

· Выбрать услугу «Осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфере культуры».

· Заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы.

· Отправить заявление и отслеживать его статус в личном кабинете.

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области