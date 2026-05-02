Саратовцам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности

В майские праздники, когда традиционно увеличивается количество выездов на природу и растет риск возникновения пожаров, обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности.

Большая часть пожаров происходит по вине человека, и чтобы не стать причиной трагедии, запомните и соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в пожароопасный период:

Не выжигайте сухую траву. Выжигание сухой травы категорически запрещено и является одной из основных причин возникновения пожара.

Не бросайте непотушенные спички и окурки. Даже небольшая искра может привести к пожару.

Регулярно убирайте территорию. Очистите свой участок и прилегающую территорию от сухой травы, мусора и других горючих материалов.

Для утилизации мусора желательно воспользоваться альтернативными способами и не сжигать его на дачном участке, дабы избежать риска неконтролируемого распространения огня.

Соблюдайте правила эксплуатации электроприборов и печного отопления. Не перегружайте электросеть, следите за исправностью проводки и не оставляйте без присмотра топящиеся печи.

Обучите детей правилам пожарной безопасности. Расскажите об опасности огня и научите их правилам поведения в случае возникновения пожара.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112!