В Саратовской области реализуют проекты по благоустройству территорий

В Саратовской области развертываются новые инициативы по улучшению городской среды и инфраструктуры. В 2026 году в рамках программы поддержки местных начинаний планируется реализовать ряд проектов, нацеленных на развитие общественных зон и модернизацию инженерных сетей.

Так, в городе Маркс появится современное рекреационное пространство на базе Городского пляжа. Проект предполагает обновление песчаного покрытия, установку навесов-пергол, кабинок для переодевания, а также оснащение территории скамейками и урнами. Общий бюджет инициативы составляет 2,4 миллиона рублей, из которых 2 миллиона составит региональная субсидия, 0,3 миллиона — средства муниципалитета, а 0,1 миллиона — вклад жителей.

В селе Альшанка Екатериновского района будет преображена общественная территория: запланирована укладка тротуарной плитки, монтаж системы освещения, обустройство перголы, установка скамеек и урн. Общая стоимость работ оценивается в 2,3 миллиона рублей, включая 1,5 миллиона рублей субсидий, 0,2 миллиона из местного бюджета и 0,6 миллиона — инициативные взносы.

Село Свердлово Калининского района ожидает капитальный ремонт водопроводных сетей. На модернизацию инфраструктуры выделено 3,5 миллиона рублей: 1,5 миллиона — из областного бюджета, 0,3 миллиона — из муниципальной казны, а 1,7 миллиона — инициативные платежи.

Министр финансов области Ирина Бегинина отметила, что большинство проектов направлено на улучшение жизни в районах, включая водоснабжение, обустройство мест досуга, установку детских и спортивных объектов. По ее словам, именно активность граждан позволяет успешно решать локальные проблемы, делая жизнь в регионе комфортнее.

В текущем году на региональный конкурс инициативных проектов поступила 261 заявка. Конкурсная комиссия отобрала 147 проектов для реализации на общую сумму 256 миллионов рублей, из которых 170 миллионов рублей предоставит областной бюджет.