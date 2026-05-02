С 6 мая в Саратове начнет свою работу выставка «Время смыслов», организованная местным филиалом РОСИЗО в партнерстве с Музеем истории СВО. Торжественное открытие состоится в 15:00 в стенах Музея истории СВО. Экспозиция представит публике 25 произведений художников из разных регионов России.

Название выставки, «Время смыслов», отдаёт дань памяти Сергею Викторовичу Ефремову, Герою России, который командовал отрядом «Тигр», занимал пост вице-губернатора по внутренней политике в Приморском крае и погиб при освобождении Курской области.

Посетители смогут ознакомиться с выставкой как в помещении Музея истории СВО по адресу: улица Московская, дом 94, так и в формате уличной экспозиции, расположенной на площади Петра Первого.

Посещение выставки осуществляется бесплатно. Однако для прохода требуется предварительная регистрация на официальном интернет-ресурсе РОСИЗО по следующей ссылке: https://rosizo.ru/tickets/#/buy/event/2843/.