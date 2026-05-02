Медики призывают саратовцев к ЗОЖ даже в майские праздники

Работники здравоохранения настоятельно рекомендуют заботиться о своём самочувствии и придерживаться здоровых привычек даже во время праздничных каникул.

В дни длительных выходных число случаев отравлений, как правило, возрастает. Медики предостерегают от чрезмерного употребления алкогольных напитков и рисков, связанных с употреблением их заменителей.

В качестве алкогольных суррогатов могут выступать различные спиртосодержащие жидкости: аптечные настойки, средства для наружного применения, технические жидкости, бытовая химия, парфюмерно-косметические продукты.

Главный врач областной психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк поясняет, что у людей, сильно пьяных или употребивших суррогаты, проявляются симптомы интоксикации, ухудшение слуха и зрения, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что может привести к коме. Регулярное злоупотребление алкоголем ведёт к формированию стойкой зависимости и изменению личности.

Тем, кто всё же решил употреблять алкоголь, следует выбирать только качественные напитки и соблюдать умеренность.

Обратите внимание! При возникновении первых признаков отравления алкоголем следует без промедления обратиться за медицинской помощью.