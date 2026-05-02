Креативные предприниматели Саратова могут официально подтвердить свой статус

В Саратовской области продолжается приём заявок на включение в реестр креативных предпринимателей. Этот механизм поможет сформировать список организаций и самозанятых, которые вправе претендовать на адресную финансовую и имущественную поддержку от региона.

Подать заявку для включения в реестр вправе как юридические, так и физические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность по направлениям, относящимся к креативным индустриям.

Чтобы попасть в реестр, нужно заполнить заявление и направить его в министерство инвестиционной политики Саратовской области нарочно или на адрес электронной почты: mininvest@saratov.gov.ru.

Подробная информация о реестре, требованиях к участникам, а также электронная форма для подачи заявления размещены на официальном портале креативных индустрий Саратовской области по адресу: https://креативный-саратов.рф/register_of_subjects

