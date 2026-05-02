В саратовском регионе запустили дополнительные поезда в майские праздники

Фото: МинИнформ 64 Z

Власти Саратовской области решили запустить дополнительные пригородные поезда на время майских праздников.

Пассажиры смогут воспользоваться специальными рейсами 30 апреля, а также 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 и 12 мая. Маршруты следования охватывают следующие направления:

Из Саратова-1 в Александров Гай и обратно.

Из Саратова-1 в Ершов и обратно.

Между Ершовом и Озинками (туда и обратно).

От Тархан до Овражной и в обратном направлении.

Маршрут Саратов-1 – Тарханы.

Поезд Татищево – Примыкание.

От Тархан до Анисовки.

Между Примыканием и Аткарском (включая обратные рейсы).

Экспрессы из Примыкания в Сухой Карабулак и обратно.

Приволжская железная дорога рекомендует заблаговременно изучить актуальное расписание поездов на официальном интернет-ресурсе, чтобы оптимально спланировать время в пути.

Данная информация предоставлена Министерством транспорта региона по сведениям от АО «СарППК».