В саратовском регионе запустили дополнительные поезда в майские праздники

Власти Саратовской области решили запустить дополнительные пригородные поезда на время майских праздников.
Пассажиры смогут воспользоваться специальными рейсами 30 апреля, а также 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 и 12 мая. Маршруты следования охватывают следующие направления:
Из Саратова-1 в Александров Гай и обратно.
Из Саратова-1 в Ершов и обратно.
Между Ершовом и Озинками (туда и обратно).
От Тархан до Овражной и в обратном направлении.
Маршрут Саратов-1 – Тарханы.
Поезд Татищево – Примыкание.
От Тархан до Анисовки.
Между Примыканием и Аткарском (включая обратные рейсы).
Экспрессы из Примыкания в Сухой Карабулак и обратно.
Приволжская железная дорога рекомендует заблаговременно изучить актуальное расписание поездов на официальном интернет-ресурсе, чтобы оптимально спланировать время в пути.
Данная информация предоставлена Министерством транспорта региона по сведениям от АО «СарППК».