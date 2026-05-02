Под Саратовом продолжается работа мастерской «Шьем для СВОих»

В Александрово-Гайском районе продолжает свою работу швейная мастерская «Шьем для СВОих», организованная на базе местного центра социального обслуживания. Это место стало эпицентром творческой активности и взаимовыручки, где пожилые участники проекта находят применение своим умениям, оказывая поддержку тем, кто в ней нуждается.

На этот раз волонтеры старшего возраста, проявив мастерство, изготовили для российских военнослужащих одеяла, сидушки и нательное белье.

«Каждое изделие создается с особой теплотой и вниманием: наши мастера ответственно подходят к выбору тканей, контролируют качество строчек и фурнитуры. Эти вещи, несомненно, будут полезны бойцам в зоне проведения специальной военной операции и помогут им ощутить частичку домашнего уюта», — отметили представители учреждения.

Мастерская оснащена всем необходимым для работы: современными швейными машинами, раскройными столами и гладильным оборудованием.

Проект швейной мастерской «Шьем для СВОих» осуществляется благодаря финансированию Фонда президентских грантов, который обеспечил приобретение оборудования и материалов.

Поддержка инициатив «серебряных» волонтеров реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.