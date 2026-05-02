В Саратове продолжается прием заявок на участие в главной экспортной премии

Российский экспортный центр приглашает компании всех размеров, включая индивидуальных предпринимателей, подавать заявки на премию «Экспортер года. Сделано в России». Крайний срок подачи заявок – 31 мая. Эта награда отмечает выдающиеся достижения в области международной кооперации и экспорта.

В 2026 году премия была значительно переработана, чтобы лучше отражать актуальные рыночные тенденции и расширить возможности для участия. Главное изменение – объединение конкурса с инициативой по продвижению бренда «Сделано в России», что даст дополнительные преимущества победителям.

«Экспортер года» оценивает не только объемы и географию экспортных поставок, но и вклад компаний в формирование имиджа России на международной арене. Обновленные категории премии охватывают множество секторов экономики, от промышленных гигантов до представителей креативной индустрии и инновационных стартапов.

Заявки принимаются через официальный портал премии: https://www.exportcenter.ru/awards/.