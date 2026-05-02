Для детей из российских и иностранных семей провели мультипликационный показ и мастер-класс

Дом Молодежи Энгельсского района стал площадкой для дополнительного показа мультипликационных работ «Живем в России». Мероприятие, направленное на укрепление межнациональной дружбы и социокультурную адаптацию, было организовано Фондом поддержки семьи «Родительская лига» в рамках проекта «МультПульс», поддержанного областным грантом для некоммерческих организаций.

Проект объединил детей из российских и иностранных семей, способствуя установлению дружественных связей между представителями разных культур. Помимо кинопоказа, для юных участников был проведен увлекательный мастер-класс по анимации, позволивший детям прикоснуться к искусству создания мультфильмов.

В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы адаптации и социализации иностранных граждан. Было отмечено, что в условиях глобализации и усиления миграционных потоков эта задача становится все более значимой для Саратовской области и общества в целом.

Представители органов власти и общественники подчеркнули, что адаптация иностранных граждан — это долгосрочный процесс, требующий совместных усилий государства, общества и самих прибывающих людей. Также было отмечено, что подобные проекты помогают выполнять совместные задачи по адаптации иностранных граждан.

