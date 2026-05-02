Саратовская гимназистка стала призером ВСОШ по истории

Ученица саратовской гимназии добилась успеха на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по истории.

С 20 по 27 апреля юные знатоки истории со всей страны собрались в Калининграде для участия в финальных испытаниях ВСОШ. В олимпиаде приняли участие 356 старшеклассников, представляющих 81 российский регион и федеральную территорию «Сириус».

Саратовскую область на интеллектуальном состязании представляла Марина Алаторцева, одиннадцатиклассница гимназии №31 имени В.И. Кузнецова. По результатам олимпиады она вошла в число призеров, продемонстрировав глубокие знания предмета. Соревновательная программа включала в себя несколько этапов: написание исторического эссе и сочинения на основе анализа документальных материалов, решение сложных задач по различным историческим периодам, а также подготовку и представление устных докладов перед экспертной комиссией.

Помимо основной конкурсной части, для участников была организована насыщенная культурная и образовательная программа. Школьники совершили экскурсии по достопримечательностям Калининградской области, посетили познавательные лекции, которые провели ведущие преподаватели Московского государственного университета и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Параллельно с этим, сопровождая учеников, педагоги прошли курсы повышения квалификации.

Важно отметить, что Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».