В саратовских школах вырос норматив по финансированию питания для учащихся

Фото: Архив КП

С первого мая в Саратовской области увеличился объем средств, направляемых на обеспечение питанием школьников. Об этом сообщил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, во время своей рабочей поездки по региону.

Благодаря поддержке Вячеслава Володина, норматив финансирования питания был повышен до 120 рублей. Эта мера распространяется на:

Всех учащихся начальных классов в регионе.

Учеников 5-11 классов, проживающих в сельской местности, а также в 15 городах областного значения с численностью населения до 100 тысяч человек, где с начала года действует программа бесплатного питания.

Школьников 5-11 классов из льготных категорий, обучающихся в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Представители перечисленных категорий школьников с мая текущего года получат возможность бесплатного горячего питания в школе по единому установленному нормативу в 120 рублей на каждого ребенка. Кроме того, по инициативе Володина, педагоги сельских школ и воспитатели детских садов (за исключением учреждений, расположенных в районных центрах) в 14 наиболее удаленных районах области получат дополнительные денежные вознаграждения.

«Это решение затронет около тысячи воспитателей и 2600 учителей. Повышение выплат связано с условиями работы педагогов в отдаленных населенных пунктах. При принятии этого решения мы руководствовались двумя ключевыми факторами: географической удаленностью и уровнем оплаты труда», — пояснил Вячеслав Володин.

Се льские учителя смогут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 10 тысяч рублей, а воспитатели в сельских детских садах – на 5 тысяч рублей.

К районам, на которые распространяется действие этих мер, относятся: Духовницкий, Пугачевский, Ивантеевский, Перелюбский, Озинский, Дергачевский, Новоузенский, Самойловский, Балашовский, Романовский, Турковский, Аркадакский, Ртищевский и Хвалынский.