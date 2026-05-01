В регионе проходит Всероссийская акция «Мой труд – мой старт»

С 27 апреля по 3 мая 2026 года во всех муниципальных районах Саратовской области проходит Всероссийская акция «Мой труд – мой старт», посвященная Празднику Весны и Труда. Мероприятие, ставшее практическим продолжением занятий из цикла «Разговоры о важном», направлено на формирование у молодежи уважения к созидательному труду.

Акция проходит, как в очном, так и в дистанционном форматах, что позволяет охватить большое количество школьников до 18 лет. В рамках «Мой труд – мой старт» участники вовлечены в разнообразные мероприятия, включая познавательные встречи с представителями различных профессий и ветеранами труда.

Ребята принимают участие в диалоговых площадка, выставках, деловых играх, мастер-классах и других мероприятиях.

Акция «Мой труд – мой старт» стала значимой площадкой для профессиональной ориентации и воспитания подрастающего поколения. Участие в подобных инициативах помогает школьникам не только познакомиться с многообразием профессий, но и почувствовать значимость собственного вклада в развитие общества уже на старте своего пути.