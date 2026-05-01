Саратовские пары смогут заключить брак на Всероссийском свадебном фестивале

Фото: МинИнформ 64 Z

Начата регистрация желающих принять участие в третьем по счету Всероссийском свадебном фестивале. Это значимое событие состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, на базе Национального центра «Россия».

«Ритуалы регистрации брака, проводимые в рамках свадебного фестиваля, превратились в замечательную традицию, способствующую единению пар из разных уголков державы. Нынче специалисты ЗАГС снова будут оформлять супружество в эту знаменательную дату. Мы приглашаем саратовские пары дать согласие на союз друг с другом одновременно со всей страной», — подчеркивает глава управления ЗАГС Юлия Пономарева.

Для того чтобы стать частью фестиваля, требуется отправить заявку через официальный интернет-ресурс Национального центра «Россия»: russia.ru/wedding.