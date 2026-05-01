Молодые таланты из Саратова покорили московскую публику

В рамках престижного фестиваля камерной и фортепианной музыки «Преемственность» дебютировали молодые пианисты из Саратовского областного колледжа искусств.

Каждый из молодых музыкантов – Александра Егорова, Родион Мадьяров, Анастасия Баранова и Александра Сорокина – уже успел зарекомендовать себя как яркая индивидуальность. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, обладатели престижной премии им. Столыпина, Губернаторской стипендии, призеры конкурса «Молодые дарования России» и получатели Гранта Президента РФ.

В их исполнении прозвучали произведения великих мастеров: от изящной классики В. Моцарта и романтической страсти Р. Шумана и Ф. Шопена до мощных аккордов С. Рахманинова.

Художественный руководитель фестиваля, профессор МГК им. П.И.Чайковского, известная пианистка Ольга Приз отметила: «Завершилось еще одно мероприятие, на этот раз приглашала в свой проект студентов Саратовского областного колледжа искусств, класс прекрасного профессионала Богачевой Александры Олеговны. Концерт прошел с успехом, поздравляю всех причастных!».