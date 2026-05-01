НовостиОбщество1 мая 2026 12:42

В Ртищевском районе продолжится ремонт дороги к федеральной трассе

kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

В этом году в список нацпроекта «Инфраструктура для жизни» включили 8,5 км дороги «Крутец – Салтыковка – Елань – Первомайский». Ранее в нормативное состояние привели 4,5 км

Специалисты областного министерства дорожного хозяйства вместе с журналистами выехали в Ртищевский район и пообщались с местными жителями.

Учитель физической культуры Виктор Гаврюшин рассказал, что на дороге интенсивное движение. В Салтыковке находится железнодорожная станция, регулярно осуществляется подвоз пассажиров электричек.

«Для меня, как для педагога, важно состояние дороги. Мы с ребятами постоянно ездим на соревнования и товарищеские встречи в основную школу поселка Первомайский и в районный центр – Ртищево», – рассказал Виктор Гаврюшин.

Завершить работы, согласно контракту, подрядчик должен до 31 августа 2026 года.

Ознакомиться со списком дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, можно на официальной странице министерства дорожного хозяйства области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups.