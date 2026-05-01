В Ртищевском районе продолжится ремонт дороги к федеральной трассе

Фото: МинИнформ 64 Z

В этом году в список нацпроекта «Инфраструктура для жизни» включили 8,5 км дороги «Крутец – Салтыковка – Елань – Первомайский». Ранее в нормативное состояние привели 4,5 км

Специалисты областного министерства дорожного хозяйства вместе с журналистами выехали в Ртищевский район и пообщались с местными жителями.

Учитель физической культуры Виктор Гаврюшин рассказал, что на дороге интенсивное движение. В Салтыковке находится железнодорожная станция, регулярно осуществляется подвоз пассажиров электричек.

«Для меня, как для педагога, важно состояние дороги. Мы с ребятами постоянно ездим на соревнования и товарищеские встречи в основную школу поселка Первомайский и в районный центр – Ртищево», – рассказал Виктор Гаврюшин.

Завершить работы, согласно контракту, подрядчик должен до 31 августа 2026 года.

