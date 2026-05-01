Саратовские медики рассказали о грамотном пищевом поведении в «сезон шашлыков»

Фото: Минздрав Саратовской области

Медицинские работники делятся рекомендациями по здоровому подходу к употреблению шашлыка в период пикников.

При приготовлении шашлыка можно выбирать разнообразные виды мяса, птицы (курица, индейка), кролика, а также рыбу. В качестве маринада предпочтительнее использовать цитрусовые соки (например, лимонный), соевый соус, а также фрукты, такие как киви или ананас, которые содержат антиоксиданты.

Использование майонеза для маринования зачастую приводит к увеличению жирности готового продукта, поэтому рекомендуется выбирать более легкие варианты маринадов. Маринад на основе уксусной эссенции не рекомендуется для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы или почек.

Рекомендуется сочетать шашлык с овощами и свежей зеленью. Следует избегать жирных соусов, майонеза и кетчупа, особенно лицам, страдающим ожирением, диабетом или заболеваниями печени, так как эти продукты часто содержат сахар.

Для поддержания оптимального водного баланса в организме важно пить достаточное количество воды, а также употреблять сочные овощи и фрукты. Рекомендуется отказаться от сладких газированных напитков.

Главный врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина отметила, что безопасная порция шашлыка индивидуальна и зависит от пола, возраста и наличия хронических заболеваний. В среднем, одна порция не должна превышать 100-400 граммов за один прием. Она подчеркнула важность не переедать, распределяя приемы пищи, чтобы не перегружать пищеварительную систему, и не забывать о посильной физической активности, ориентируясь на самочувствие.