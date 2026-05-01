В саратовском регионе работает Платформа обратной связи для бизнеса

С начала 2025 года бизнесмены Саратовской области имеют возможность решать возникающие вопросы удаленно, используя платформу «ПОС Бизнес».

Нет необходимости заниматься поиском соответствующего государственного органа: достаточно оформить запрос в системе, и он будет направлен компетентному специалисту. Период обработки запросов варьируется от пяти до тридцати дней, в зависимости от уровня сложности, а наиболее проблемные ситуации рассматриваются специализированной рабочей группой Правительства. Результаты рассмотрения обращений регулярно представляются руководству региона.

«ПОС Бизнес» предоставляет предпринимателям и инвесторам единый канал для информирования о любых препятствиях, возникающих в процессе осуществления предпринимательской деятельности или реализации инвестиционных инициатив. Пользователи также могут получить необходимую разъяснительную информацию и поддержку для преодоления трудностей.

Подать обращение можно посредством:

Портала «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/) Мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе» Интерактивных элементов, размещенных на Инвестиционном портале региона, официальном сайте Корпорации развития Саратовской области, а также на веб-ресурсах администраций местных муниципалитетов.