Минприроды напомнило саратовцам о действии в регионе противопожарного сезона

Министерство природных ресурсов Саратовской области обращает внимание граждан на действующий в регионе особый противопожарный режим. В целях предотвращения лесных пожаров, с 1 апреля 2026 года, когда начинаются благоприятные для возгораний погодные условия, на территории области усилен надзор. Сотрудники природоохранного ведомства совместно с представителями МВД и МЧС проводят регулярное патрулирование лесных массивов.

В период действия пожароопасного сезона, начиная с таяния снега и установления теплой погоды, в лесах действуют строгие ограничения. Запрещено разводить костры и использовать открытое пламя в молодняках хвойных пород, на участках с гарями, поврежденных или торфяных почвах, на вырубках, не очищенных от порубочных остатков, а также под пологом деревьев. Разводить огонь на других территориях разрешается только на специально оборудованных площадках, имеющих минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра, с обязательным последующим тушением углей землей или водой. Категорически запрещено бросать в лесу непотушенные спички, окурки, горячий пепел и стеклянные отходы. Не допускается использование при охоте пыжей из горючих материалов, хранение промасленной ветоши и материалов, пропитанных легковоспламеняющимися веществами, вне специально отведенных мест. Водителям запрещено заправлять транспортное средство при работающем двигателе, использовать неисправную технику, курить или разводить огонь вблизи мест заправки. Распространение отходов в лесу также является нарушением.

Для оперативного реагирования на возможные возгорания в лесохозяйственных учреждениях области сформировано 25 специализированных пожаротушащих бригад, общая численность которых составляет 266 человек. Все группы оснащены необходимой противопожарной техникой.

Согласно статистике, основной причиной лесных пожаров является распространение огня с прилегающих территорий, а также неосторожное обращение с огнем при разведении костров, брошенные непотушенные окурки, и сжигание мусора, такого как картон, бумага, остатки древесины, а также осколки стекла. Въезд транспорта в лесные массивы также способствует возгораниям.

Следует помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены значительные штрафы, а при нанесении крупного ущерба лесным насаждениям может наступить уголовная ответственность. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефону «112» с мобильного или по телефону РДС: 8(8452)490-516, как напомнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.