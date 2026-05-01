Саратовская ГЭС увеличила выработку электроэнергии на 17% в первом квартале 2026 года

Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») подвела итоги производственной деятельности за первый квартал 2026 года. Выработка электроэнергии достигла 1 384,5 млн кВт·ч, что на 17% превышает среднемноголетние показатели и результаты аналогичного периода прошлого года.

Рост связан с ранним началом половодья, повышенной приточностью воды и слаженной работой коллектива станции.

Ключевым фактором надёжности остаётся программа модернизации. За первый квартал установленная мощность ГЭС увеличивалась дважды: после обновления гидроагрегата №20 показатель достиг 1487 МВт, а после завершения работ на гидроагрегате №16 — 1493 МВт. На сегодняшний день модернизированы 22 из 24 гидроагрегатов, суммарный прирост мощности составил 133 МВт.

В планах на год — завершить модернизацию гидроагрегата №19 и вывести на реконструкцию последний, №18. Также запланированы капитальные работы на трёх агрегатах и текущий ремонт ещё на восемнадцати. Работы по модернизации и плотный график ремонтов не повлияют на стабильность энергоснабжения потребителей.

