Саратовские предприниматели могут принять участие в проекте «Платформа роста»

«Платформа роста» — проект комплексной поддержки и развития российских предпринимателей, запущенный компанией РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).
Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объёмов производства российских товаров, а также привлечение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.
Некоторые возможности программы:
— доступ к инструментарию для создания и продвижения товаров;
— рекламные каналы и аналитика;
— бесплатное обучение по направлениям;
Главное условие для участия: собственное производство с локализацией минимум 50%, зарегистрированная торговая марка и статус МСП.
Участие в проекте бесплатное.
