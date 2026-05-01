Саратовские предприниматели могут принять участие в проекте «Платформа роста»

«Платформа роста» — проект комплексной поддержки и развития российских предпринимателей, запущенный компанией РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объёмов производства российских товаров, а также привлечение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

Некоторые возможности программы:

— доступ к инструментарию для создания и продвижения товаров;

— рекламные каналы и аналитика;

— бесплатное обучение по направлениям;

Главное условие для участия: собственное производство с локализацией минимум 50%, зарегистрированная торговая марка и статус МСП.

Участие в проекте бесплатное.

Успейте подать заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6882248902848f0017109a01/

Подробнее о проекте: rost.wb.ru/.