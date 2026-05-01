В саратовском регионе началось действие нерестового запрета

На водоемах Волгоградского водохранилища вступили в силу ограничения на рыбалку, связанные с нерестом.

Данные ограничения будут действовать в течение двух месяцев, с первого мая по тридцатое июня. В означенный период рыболовство разрешено исключительно с берега. Эксплуатация маломерных и прогулочных плавсредств, оснащенных двигателями, категорически запрещена.

Периоды ограничений для рыболовства на водоемах региона:

Саратовское водохранилище: с двадцатого апреля по десятое июня. Волгоградское водохранилище: с первого мая по тридцатое июня. Реки Большой и Малый Узень: с двадцать пятого апреля по двадцать пятое июня. Реки Хопер, Медведица и притоки реки Дон: с двадцатого апреля по первое июня.