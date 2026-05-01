Минздрав Саратовской области выступил с заявлением о подростках после ДТП

Глава областного министерства здравоохранения Владимир Дудаков на пресс-конференции предоставил актуальную информацию о состоянии здоровья молодых людей, пострадавших в ДТП в Краснокутском районе Саратовской области. Авария случилась в ночное время, когда подростки находились в салоне автомобиля ВАЗ-2107.

В результате дорожной аварии травмы получили шесть человек в возрасте до 18 лет. Лишь один из них обошелся без необходимости стационарного лечения. Остальные пятеро несовершеннолетних были незамедлительно доставлены в Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

Владимир Дудаков особо отметил чёткую и быструю работу экстренных служб и медицинских специалистов, задействованных в транспортировке пострадавших.

На данный момент трое из шестерых травмированных находятся в хирургических отделениях. Их самочувствие оценивается как близкое к удовлетворительному, и прогнозируется их скорое выбытие из стационара. Двое детей по-прежнему находятся под наблюдением в отделениях интенсивной терапии, их состояние врачи характеризуют как тяжёлое. Одна из девочек-подростков готовится к экстренной транспортировке в столицу для продолжения лечения.

«Молодой человек, находившийся в реанимационном отделении саратовской больницы, чувствует себя лучше. Наблюдается позитивная динамика его состояния», — добавил министр.