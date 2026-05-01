Роман Бусаргин проведет личный прием участников СВО и их семей 2 мая в субботу

В эту субботу, 2 мая, состоится личный прием для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, который проведет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Запись на прием возможна сегодня, 1 мая, до 17:00. Для этого необходимо обратиться в управление по работе с обращениями граждан Правительства.

Желающие записаться могут воспользоваться следующими телефонами: Основной номер: 21-08-31. Дополнительный номер: 21-00-15.

Также есть возможность личного обращения в управление по адресу: город Саратов, улица Московская, дом 72, строение 6.

Важно отметить, что в эту субботу личные приемы граждан также проведут руководители всех муниципальных районов.