Шесть муниципалитетов представят регион на Всероссийском конкурсе

В текущем году Саратовскую область на XIX Всероссийском конкурсе "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами" будут представлять Аткарский, Балаковский, Балашовский и Романовский муниципальные районы, Михайловский муниципальный округ и город Саратов. Такое решение было принято Министерством финансов региона после изучения представленных муниципальными образованиями предложений.

Экспертная комиссия на федеральном уровне проведет оценку участников, анализируя такие важные аспекты, как управление налогами и муниципальным имуществом, расходование бюджетных средств, качество предоставления муниципальных услуг, результативность бюджетного планирования и исполнения, долговую и кадровую политику, прогресс в области инициативного бюджетирования, а также прозрачность деятельности финансовых служб.

Оглашение результатов конкурса состоится 10 июня в столице, в рамках традиционной научно-практической конференции.