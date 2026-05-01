В Саратове водитель "ВАЗ-2105" погиб в ДТП, почувствовав себя плохо

30 апреля в Кировском районе Саратова произошло дорожное происшествие, повлекшее за собой гибель одного человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Предварительные сведения указывают, что авария случилась примерно в 11:15 на 1-м Магнитном проезде, возле дома №1. Произошло столкновение двух автомобилей: Kaiyi, которым управлял 33-летний водитель, и "ВАЗ-2105", за рулем которого находился 75-летний мужчина.

По имеющейся информации, водитель "Жигулей" почувствовал резкое ухудшение самочувствия за рулем, что, предположительно, и стало причиной трагедии. Мужчина скончался на месте в результате аварии.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и полной картины произошедшего.