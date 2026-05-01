На большие экраны вышла военная драма «Семь верст до рассвета»

30 апреля в прокат вышел российский фильм «Семь верст до рассвета». Военно-историческая драма основана на реальных событиях времен Великой Отечественной войны.

В основу сюжета легли реальные события и бессмертный подвиг Матвея Кузьмина, Героя Советского Союза, воспетого классиком советской литературы Борисом Полевым. Зимой 1942 года в суровых условиях в условиях оккупированной Ленинградской, ныне Псковской области он повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу – «вызвался» служить проводником и завел вражеских солдат в засаду, чем спас жизни десятков советских бойцов.

Съемки фильма проходили в Псковской области и начались в год 80-летия Великой Победы. Главные роли исполнили Федор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артем Быстров и Олег Гаас.

В канун Дня Победы картина не только рассказывает о героизме, раскрывает ценности мужества, долга и любви к Отечеству, но и несёт важный смысл — помнить о подвиге нашего народа.

Напомним, юные саратовцы могут посмотреть фильм по Пушкинской карте.