Фото: ООО "Волга-Медиа"

На радио "Маяк" состоялся важный разговор "НКО: люди и проекты" в котором самое активное участие приняли: руководитель областного проекта "СВОя Правда", доцент кафедры консультативной психологии Саратовского Государственного Университета им. Н.Г. Чернышевского Геннадий Малюченко и руководитель проекта "Жизнь после Победы" "Женского движения Единой России" Татьяна Кузяева.

В качестве двух главных гостей эфира они ответили на вопросы радиоведущего Георгия Новохатского. Его вопросы касались, прежде всего, истории возникновения и деятельности тех организаций, представителями которых выступают Геннадий Малюченко и Татьяна Кузяева.

"Рассказали о том, что на территории не только Саратова, но и ряда малых городов нашей области проводится работа с семьями участников СВО. В частности были проведены встречи с жёнами и матерями героев в Балашове, Аркадаке, Ртищево, селе Багаевка, Александровском МО, Заводском районе г.Саратова. Просветительскими лекциями и психологическими консультациями было охвачено не менее 100 семей участников СВО", - сказала Татьяна Кузяева.

"В числе основных благополучателей их проектов выступили женщины, которые ждут своих мужей с фронта и женщины, которые проходят вместе с мужьями реадаптацию к мирной жизни. Также в психологической помощи нуждаются немало матерей бойцов СВО.

Особую заинтересованность в реализации проектов проявили психологи образовательных и социозащитных учреждений области. Они неизменно выражали готовность продолжать обучение по проектам и взаимодействие в будущем", - отметил Геннадий Малюченко.