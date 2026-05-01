Студенты Краснопартизанского политехнического лицея посетили приют для животных

Студенты Краснопартизанского политехнического лицея, вместе со своим преподавателем, участницей партийного проекта "Женское движение Единой России" Ниной Шмик, посетили приют для животных "Беспризорное счастье" города Пугачёва.

"В этот раз ребята приехали не с пустыми руками. Благодаря поддержке местного отделения партии "Единая Россия" секретаря Дмитрия Заграничнова для собак был закуплен корм и лекарственные препараты.

Надеемся, что своим приездом мы хоть немного смогли помочь, как животным, так и тем, кто присматривает за приютом. Помощь с кормом, в уборке территории, общение с животными – это очень важная работа, и наши ребята всегда готовы к ней присоединиться. Так мы хотим напомнить о проблеме ответственного отношения к животным и о необходимости принимать участие в их судьбе", - рассказала Нина Шмик.