Очередная партия гуманитарной помощи поступила из Аткарского района от волонтерской группы "Неравнодушные сердца" созданной в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России" для участников специальной военной операции.

"В этот раз планируем отправить продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бытовую химию, лекарства, строительные инструменты и материалы.

Мы активно помогаем, организуя сбор гуманитарной помощи, оказывая содействие волонтерским организациям и работая над улучшением условий для наших бойцов. Важно помнить, что их безопасность и моральное состояние — приоритет, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать их в эти нелегкие времена. Специальная военная операция сплотила жителей нашего района, и мы обязательно продолжим оказывать поддержку пострадавшим и делать всё от нас зависящее", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России", руководитель волонтерской группы Неравнодушные сердца Валентина Шпакова.

Всесторонняя поддержка бойцов СВО - приоритетное направление Народной программы партии "Единая Россия".