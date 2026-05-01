Активистки "Женского движения Единой России" помогли собрать очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО на Покровское направление

Очередную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Покровское направление помогли собрать руководитель волонтерской группы "Помощь СВО Катюша", участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Екатерина Писарева и работники Приволжского регионального общего центра обслуживания — филиала акционерного общества "Желдоручет" и структурного подразделения г. Саратова.

"Собрали, скомплектовали и погрузили предметы первой необходимости - средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения. А также рисунки и письма от детей. Все отправляемые вещи собраны по личным запросам бойцов. Уверена, что ребята будут очень рады весточке с малой родины. Благодарю всех, кто принимает участие в поддержке наших бойцов, спасибо вам за отзывчивость и готовность помогать бойцам.

Весь собранный груз мы передали волонтёрам партийного проекта "Женское движение Единой России" для дальнейшей доставки нашим ребятам", - отметила Екатерина Писарева.

