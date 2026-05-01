В Саратовской и Волгоградской областях проходит масштабный проект - ретропоезд "Воинский эшелон

В преддверии Дня Победы по Саратовской и Волгоградской областям проходит масштабный историко-патриотический проект - ретропоезд "Воинский эшелон".

"Акция, организованная Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника "Сталинградская битва", призвана сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. С 27 апреля по 10 мая ретропоезд посетит 20 станций: 19 в Саратовской области и одну в Волгоградской.

"Воинский эшелон" представляет собой передвижную выставку на площадке действующего паровоза. В составе поезда - платформы с техникой времён войны, вагоны-теплушки и музейные экспозиции.

29 апреля "Фронтовой эшелон" прибыл на станцию "Жасминная", где его с нетерпением ожидали собравшиеся от мала до велика: семьями, классами, коллективами...

По нашей традиции начальника "Воинского эшелона" Сергея Грачева, вышедшего для приветственного слова, встретили саратовским калачом и переливами саратовской гармоники. Атмосферу победного мая 1945 года воссоздали известные военные композиции - любимые, добрые и светлые песни "Журавли", "Катюша" и др.

О многом было сказано и спето за эту короткую, но яркую встречу - о военной и трудовой доблести саратовцев, внёсших огромный вклад в Победу, славных именах Героев Великой Отечественной войны, о мужестве, стойкости, силе воли наших соотечественников, о выдающихся современниках земли саратовской!

Все собравшиеся смогли посмотреть передвижную выставку ретро поезда, прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, сделать памятные фотографии. На платформе царила атмосфера праздника и единения, как в тот День Победы 1945 года! Люди пели хором песни военных лет, танцевали под гармонь и вытирали набегающие слезы.

Встреча завершилась жизнеутверждающей песней "День ПОБЕДЫ" Давида Тухманова. Под "Прощание славянки" состав отправился дальше, где его с нетерпением ждут люди. С наступающим Днем Великой ПОБЕДЫ, Саратов! С наступающим Днем Великой ПОБЕДЫ, страна!

Мероприятие было организовано администрацией Ленинского района при непосредственном участии коллектива Центра детского творчества, Дома детского творчества "Солнечный", участниками партийного проекта "Женское движение Единой России" Оксаной Субботиной, Альфией Бельдяшкиной, Аллой Горбач, Еленой Морозовой, Мариной Севастьяновой, Юлией Мстоевой, Ариной Пуйшо, Вероникой Евдокимовой.

Отдельная благодарность гармонистам, педагогам Центра детского творчества Евгению Яркину, Алексею Щербаченко, звукооператору Сергею Рыцареву, Даниилу Горошко", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.