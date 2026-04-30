Максим Леонов лично проконтролировал ход ремонтных работ городского коллектора

Глава Энгельсского района Максим Леонов лично проконтролировал ход ремонтных работ на улице Менделеева, где возникла аварийная ситуация:

- На главном самотечном коллекторе диаметром 1200 мм произошло разрушение верхнего свода участка трубопровода. Бригадами МУП «Энгельс-Водоканал» предпринимаются все необходимые меры для восстановления работы канализационных сетей.

Из-за аварии снижено давление воды в 115 многоквартирных домах. Был организован подвоз воды.

Данный коллектор отвечает за транспортировку сточных вод из нескольких микрорайонов города, потому особенно важно провести все работы в кратчайшие сроки.

Поставил задачу исполняющему обязанности директора МУП «Энгельс-Водоканал» Роману Шихалиеву оставаться на месте до завершения всех ремонтно-восстановительных работ и стабильной подачи водоснабжения в дома.