Музей Федина приглашает на программу выходного дня
3 мая 11:00
«Военная тайна» – игра-квест, в которой участники становятся курсантами разведшколы.
Вместе с работниками музея дети:
соберут вещмешок,
научатся передавать важные сообщения так, чтобы враг не услышал,
составят безопасный маршрут на карте,
узнают интересные факты о Великой Отечественной войне и роли разведчиков в этот период.
После занятия ребят ждет тематический мастер-класс.
Мероприятие рассчитано на детей 5-11 лет.
Стоимость участия: детский билет – 300 руб., взрослый билет – 100 руб.
Запись по телефону: 23-06-05