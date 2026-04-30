Музей Федина приглашает на программу выходного дня

3 мая 11:00

«Военная тайна» – игра-квест, в которой участники становятся курсантами разведшколы.

Вместе с работниками музея дети:

соберут вещмешок,

научатся передавать важные сообщения так, чтобы враг не услышал,

составят безопасный маршрут на карте,

узнают интересные факты о Великой Отечественной войне и роли разведчиков в этот период.

После занятия ребят ждет тематический мастер-класс.

Мероприятие рассчитано на детей 5-11 лет.

Стоимость участия: детский билет – 300 руб., взрослый билет – 100 руб.

Запись по телефону: 23-06-05