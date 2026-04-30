Студенты Финансово технологического колледжа Вавиловского университета - в числе сильнейших молодых профессионалов России

Студенты Финансово технологического колледжа Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова подтвердили высокий уровень подготовки в системе непрерывного аграрного образования, добившись значимых результатов на итоговых (межрегиональных) этапах чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» - 2026». Сразу два представителя колледжа вошли в число лучших в стране, выступая в ключевых аграрных компетенциях.

География испытаний охватила всю страну: от Красноярского края до Московской области.

С 13 по 23 апреля 2026 года в городе Уяр (Красноярский край) прошли соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Честь Саратовской области защищал студент 2 го курса Владимир Цепков. Под руководством эксперта наставника, преподавателя колледжа Ивана Елисеева, он демонстрировал навыки управления и обслуживания сельхозтехники, а также оперативного решения нештатных производственных ситуаций.

По итогам напряжённой борьбы Владимир занял 10 е место, завоевав главный приз этапа - путёвку в финал Национального чемпионата «Профессионалы», который пройдёт в Калуге в августе 2026 года. Кроме того, студент награждён медалью «За профессионализм».

С 9 по 25 апреля 2026 года в городе Коломна (Московская область) прошёл итоговый этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» - 2026 по компетенции «Агрономия». Регион на соревнованиях представила студентка 2 го курса Полина Дубкова.

Наставником и экспертом выступила преподаватель колледжа Александра Дыжина. Под её руководством Полина успешно справилась с заданиями шести сложнейших модулей, охватывающих полный цикл современного агропроизводства:

- Защита растений (фитоэкспертиза семян, определение вредных объектов).

- Плодоводство (лабораторный анализ качества плодово-ягодной и цитрусовой продукции).

- Агрохимическое обслуживание (подготовка почвенных смесей, определение кислотности и приготовление питательных растворов).

- Метеорологическое обслуживание (анализ агрометеорологических показателей.

- Механизация технологий в растениеводстве (настройка плуга и ТО трактора);

- Информационные технологии (работа с цифровыми приложениями).

Высокий уровень многопрофильной подготовки позволил Полине Дубковой завоевать бронзовую медаль.

Национальный чемпионат «Профессионалы» - флагманское событие в сфере профессионального мастерства, которое проводится в несколько этапов: региональный, итоговый (межрегиональный) и финальный. Помимо соревновательной программы, финалы традиционно включают масштабные профориентационные мероприятия: лекции, мастер классы и ярмарки вакансий.