Саратовский филиал РОСИЗО совместно с Музеем истории СВО откроют в Саратове выставку «Время смыслов»

6 мая в 15.00 Саратовский филиал РОСИЗО в помещении Музея истории СВО открывает выставку «Время смыслов». На выставке будут представлены 25 работ художников со всей России, предоставленные авторами на конкурс современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова. Плакат был и остается актуален, создавая новый язык и переосмысляя опыт советских плакатов, ставших феноменом мировой культуры.

Конкурс «Время смыслов» проведен по инициативе Добровольческого отряда «Тигр» и Арт-проекта Журнал «Судьба», при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив» и назван именем легендарного командира отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края по внутренней политике, Героя России Сергея Викторовича Ефремова, погибшего при освобождении Курской области.

Искусство не может оставаться в стороне от острых вызовов эпохи. Современное плакатное искусство отражает героическое прошлое, мужественное настоящее и смелое будущее.

Время смыслов, время идей, время действий!

Выставка будет работать в помещении Музея истории СВО по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 94 и в формате общедоступной уличной экспозиции на площади Петра Первого в Саратове.

Даты работы выставки: 7 мая – 30 августа 2026 г.

Время работы: 10.00 – 18.00, вторник – воскресенье,

понедельник – выходной.

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, 94.

Вход на выставку бесплатный, но необходима регистрация на официальном сайте РОСИЗО: https://rosizo.ru/tickets/#/buy/event/2843/

РОСИЗО/Саратов в MAX https://max.ru/join/1qC4chh4IXQfc15PLhCq3IDGNUKu6WNHSRfnHEpJENc