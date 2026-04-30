Учебник преподавателей Вавиловского университета признан «Учебником года» на федеральном уровне

Фото: Вавиловский университет

27 апреля 2026 года в Москве, в стенах Российской академии образования, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Общенациональной премии Российского профессорского собрания «Учебник года».

Премия, учрежденная Советом и Президиумом Российского профессорского собрания при поддержке Министерства образования и науки РФ, призвана сохранять и развивать научный потенциал высшей школы, а также стимулировать научно-техническое развитие страны. В этом году авторитетное жюри оценивало более 500 заявок по 28 направлениям, поступивших из свыше 200 университетов России.

В число победителей престижного конкурса вошел авторский коллектив Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова

Высокую награду в номинации «Учебник года» завоевали:

- Нина Коник, профессор, директор института биотехнологии;

- Ольга Шутова, старший преподаватель кафедры «Технология производства и переработки продукции животноводства».

Победу присудили за учебник «Основы управления качеством: теория и практика», предназначенный для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Управление качеством».

Представленное издание является фундаментальным трудом, в котором всесторонне рассматриваются теория и практика управления качеством продукции. Авторам удалось систематизировать ключевые аспекты дисциплины: от методов контроля и оценки уровня качества продукции до внедрения современных систем менеджмента качества. Особое внимание в учебнике уделено актуальной нормативно-правовой базе и современному законодательству в области качества.

Победа в конкурсе такого уровня подтверждает ведущие позиции Вавиловского университета в области биотехнологического образования и подготовки высококвалифицированных кадров для АПК.

